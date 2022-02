Pinterest verliert aktive Nutzer:innen - global und in den USA. Es ist das dritte Quartal mit Rückgängen. In der Phase des ersten Lockdowns hatte Pinterest einen Boom - die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer:innen, kurz MAU, nahm gut zu. Auch das erste Quartal 2021 lief noch gut, die Gesamtanzahl der monatlichen Nutzer:innen wuchs von 459 Millionen auf 478 Millionen. Seitdem ging es stetig abwärts. Das geht aus dem Quartalsreport von Pinterest hervor. Drittes Quartal in Folge sinkende MAU-Zahlen Im...

