Bastei Lübbe AG erhöht erneut EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022



04.02.2022 / 17:01 CET/CEST

Bastei Lübbe AG erhöht erneut EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022 Köln, 04. Februar 2022 Die Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) erhöht ein weiteres Mal ihre EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022. Damit bestätigt das Unternehmen seinen profitablen Wachstumskurs. Der Vorstand geht nunmehr auf Konzernebene von einem EBIT in Höhe von 14,5 bis 15,5 Mio. Euro aus, gegenüber einer bisher kommunizierten Prognose von 12 bis 13 Mio. Euro. Die Erhöhung resultiert zum einen aus der kurzfristigen Rückzahlung eines bereits abgeschriebenen Darlehens in Höhe von 1,4 Mio. €, welches die Bastei Lübbe AG ihrer Beteiligung Daedalic Entertainment GmbH gewährt hatte. Zum anderen hat sich die positive operative Entwicklung sowohl im wichtigen Weihnachtsgeschäft als auch im bisherigen Verlauf des vierten Quartals weiter fortgesetzt. Hinsichtlich des Konzernumsatzes im Geschäftsjahr 2021/2022 geht der Vorstand nunmehr davon aus, dass das obere Ende der Prognose von 90 bis 95 Mio. Euro erreicht werden wird. Die vollständige Quartalsmitteilung zum 31. Dezember 2021 wird am 10. Februar 2022 veröffentlicht. Die Quartalsmitteilung wird dann im Internet unter https://www.luebbe.com/de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung stehen. Kontakt Bastei Lübbe AG:

