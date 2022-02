Das war kein Start nach Maß! Quer durch fast alle Branchen und Regionen brachen die Aktienmärkte im ersten Monat 2022 ein. Technologieaktien sackten besonders stark weg, der heimische TecDAX sogar prozentual zweistellig. Die im SDAX versammelten Small Caps verloren ebenfalls deutlich, bei den Blue Chips aus dem DAX waren die Einbußen moderat.Der DWS Concept Platow Fonds (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) reihte sich im Januar vor dem SDAX und hinter dem DAX ein. Auch wenn sich die langfristige Überrendite bezüglich dem am besten vergleichbaren SDAX in der Konsequenz erneut ausweitete, missfällt uns die negative Monatsrendite. Nervös werden wir deswegen keinesfalls. Einzelne Monate, in denen unser Investmentansatz schlechter abschneidet als der eine oder andere Index, kommen immer wieder vor und ändern nichts an unserer langfristigen Strategie. Und dass es sich beim DWS Concept Platow Fonds um einen Aktienfonds handelt, der ein entsprechendes Marktrisiko beinhaltet, das wir bewusst nicht abzusichern oder zu "timen" versuchen, kommunizieren wir seit Jahren immer wieder transparent und regelmäßig. Ebenfalls häufig wurden wir zuletzt gefragt, ob wir einen dauerhaften Schwenk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...