Nach drei Tagen Gewinn in Folge bis zum Mittwoch, an dem keine Bewegung erfolgte, rutsche der DAX bereits am Donnerstag tiefer ab. Die EZB schaffte es nicht, das Vertrauen in die Märkte zu bringen, die es für weiter steigende Notierungen braucht. Dies sollten nachbörslich die US-Unternehmen mit ihren Quartalszahlen vollbringen. ...

