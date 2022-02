Die Erholung am Kryptomarkt hat am Freitag spürbar an Fahrt gewonnen. Der Bitcoin legt um fast zehn Prozent zu und knackt dabei gleich mehrere wichtige Chartmarken. Einige große Altcoins steigen sogar noch stärker. Nach der Talfahrt der letzten Monate wächst damit die Hoffnung auf eine nachhaltige Trendwende.Nachdem der Bitcoin in den letzten Tagen mehrfach mit einem nachhaltigen Ausbruch über die 38.000-Dollar-Marke gescheitert ist, haben die Bullen vor dem Wochenende einen Zahn zugelegt. Innerhalb ...

