Kleiner ist besser: Das gilt für Metasurface-Kameras. In den USA wurde eine ultrakleine Kamera entwickelt, die für einen großen Sprung in der Medizin sorgen kann. Das Einsatzfeld der sogenannten Metasurface-Kameras, winzig kleinen Fotokameras, liegt primär in der Erkennung von medizinisch relevanten Abläufen im Körper. Das Problem bisher: unscharfe und verzerrte Bilder, die nur begrenzte Blickwinkel aufnehmen konnten. Nun haben Forscher:innen der Princeton University und der University of Washington eine Kamera entwickelt, die gerade so groß ist wie ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...