Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei Draftkings zu erkennen. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund fünf Prozent teurer. Damit müssen für eine Wertpapier nun 21,61 USD hingeblättert werden. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Dieser Bremsbereich ist bei 17,41 USD zu finden. Börsianer sollten daher Draftkings in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen ...

