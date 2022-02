Der Kurs der größten Kryptowährung Bitcoin ist am Freitagnachmittag erstmals seit zwei Wochen wieder über die Marke von 40.000 US-Dollar gesprungen. Innerhalb weniger Stunden ging es um 3.000 Dollar bergauf. Auch die Altcoins legten teils zweistellig zu. In den vergangenen Tagen mussten Kryptofans stark sein. Der Bitcoin-Kurs etwa rutschte zeitweise unter die Marke von 33.000 Dollar und verlor damit seit dem bisherigen Allzeithoch im November mehr als die Hälfte seines Wertes. Obwohl die meisten Marktbeobachter:innen mittel- bis langfristig positiv für Bitcoin und Altcoins gestimmt waren, gab es erste Prognosen über den nahenden Kryptowinter. Am...

