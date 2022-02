Jaguar setzt künftig nur noch auf Strom und will dafür eine eigene Antriebsplattform bauen. Das hat besondere Gründe. Die Nachricht glich einem Paukenschlag: Letztes Jahr kündigte der Jaguar Land Rover Konzern an, dass die Marke ab 2025 nur noch E-Autos bauen werde. Der nächste logische Schritt: eine eigene Elektro-Plattform für die kommenden Elektro-Katzen. Mehr zum Thema Hybride und Verbrenner fangen deutlich häufiger Feuer als Elektroautos - laut Studie Audi will "Tesla-Jäger" ...

