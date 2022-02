S Immo AG wurde heute davon informiert, dass CPI Property Group am 02.02.2022 eine Stimmrechtsschwelle überschritten hat und an diesem Tag 11.818.668 Aktien der S Immo, entsprechend rund 16,06 Prozent des Grundkapitals der S Immo AG, hielt. Davor wurde ein Anteil in Höhe von 11,61 Prozent gemeldet. Wie berichtet, hat die S Immo mit CPI über den von der S Immo an der Immofinanz gehaltenen Anteil in Höhe von 12,69 Prozent, eine Verkaufsvereinbarung zu 23,0 Euro je Aktie abgeschlossen. CPI würde damit auf insgesamt 48,18 Prozent an der Immofinanz kommen. Die Immofinanz hält wiederum 26,49 Prozent an der S Immo.

Den vollständigen Artikel lesen ...