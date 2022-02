Las Vegas und Vancouver, 4. Februar 2022 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das "Unternehmen" oder "TAAT") freut sich bekannt zu geben, dass seine erste TAAT-Markenartikel-Kollektion nun auf dem TryTAAT-E-Commerce-Portal (http://trytaat.com) zum Kauf erhältlich ist. Da die Verbraucherbasis, die regelmäßig TAAT-Produkte verwenden, nach der ersten Markteinführung in Ohio im Jahr 2021 stetig wächst, gab das Unternehmen in seiner Pressemitteilung von 6. Oktober 2021 bekannt, dass im ersten Quartal 2022 eine Markenartikel-Kollektion herausgegeben werden soll, mit dem Ziel, die Loyalität und das Bewusstsein für die Marke TAAT zu stärken. Begrenzte private Ausgaben von TAAT-Bekleidung (wie die TAAT-Logokappen, die von den Team-Mitgliedern des Profiboxers Floyd Mayweather am 6. Juni 2021 getragen wurden) scheinen ein wünschenswertes Interesse hervorgerufen zu haben, verstärkt durch die Präsenz des Unternehmensslogans "Beyond Nicotine". Zahlreiche Verbraucher und Investoren haben sich nach einer möglichen zukünftigen Verfügbarkeit von TAAT-Werbeartikeln erkundigt, viele davon aus internationalen Märkten, auf denen TAAT noch nicht auf dem Markt eingeführt wurde. Das Unternehmen beabsichtigt daher, diese Begeisterung zu nutzen, indem es Fans von TAAT die Möglichkeit gibt, ihre Unterstützung durch Markenartikel zum Ausdruck zu bringen, die getragen, verwendet oder ausgestellt werden können.

Die vollständige aktuelle Auswahl an TAAT-Artikeln kann über den folgenden Link eingesehen und erworben werden: http://trytaat.com/merch

Am Freitag, den 4. Februar 2022, veröffentlichte das Unternehmen seine erste TAAT-Bekleidungskollektion auf seinem E-Commerce-Portal TryTAAT. Aufgrund der stetigen Nachfrage von Verbrauchern und Investoren glaubt TAAT, dass seine Markenartikel-Kollektion ein Katalysator für Markentreue und Markenbewusstsein sein kann, während das Unternehmen seine Kommerzialisierungsbemühungen in den USA und im Ausland fortsetzt.

Leser, die Nachrichtendienste nutzen, können die obigen Medien möglicherweise nicht sehen. Eine Version dieser Pressemitteilung mit allen veröffentlichten Medien finden Sie auf SEDAR oder im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens.

Neben dem Vertrieb von TAAT-Merchandise über TryTAAT hat das Unternehmen mehrere andere mögliche Anwendungen für seine Markenbekleidung und Accessoires im Rahmen von Geschäftsentwicklungsinitiativen identifiziert. Ausgewählte US-Einzelhändler, die TAAT-Produkte führen, können demnächst auch TAAT-Merchandise im Geschäft anbieten. Das Unternehmen geht auch davon aus, dass TAAT-Merchandise als Preise im Rahmen von Werbeaktionen und Gewinnspielen angeboten werden, weil so die Anzahl der berechtigten Empfänger größer ist als diejenige, die aufgrund von Vorschriften in bestimmten Ländern TAAT-Packungen oder -Stangen kaufen können. Darüber hinaus kann das Unternehmen durch die Aufrechterhaltung eines umfangreichen Bestands an TAAT-Werbeartikeln relativ kurzfristig Mitarbeiter mit Markenartikeln beliefern, die für Werbezwecke (z. B. Influencer und Prominente, Veranstaltungsteams usw.) eingesetzt werden.

Obwohl TAAT-Markenartikel hauptsächlich an Verbraucher und Investoren zum persönlichen Gebrauch verkauft werden sollen, können sie vom Unternehmen auch für verschiedene Werbezwecke verwendet werden. Zum Beispiel werden im Bild oben die Kappen mit dem TAAT-Logo im Rahmen eines Messe-Displays neben TAAT-Packungen und anderem visuellem Merchandising gezeigt. Im Jahr 2022 erkundet das Unternehmen neue Möglichkeiten, Bekleidung und Accessoires mit dem TAAT-Logo strategisch zu platzieren, um die Bekanntheit der Marke zu steigern.

Leser, die Nachrichtendienste nutzen, können die obigen Medien möglicherweise nicht sehen. Eine Version dieser Pressemitteilung mit allen veröffentlichten Medien finden Sie auf SEDAR oder im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens.

Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, sagte: "Seit der Einführung von TAAT im Dezember 2020 im Einzelhandel in Ohio sind große Fortschritte erzielt worden. Damals und auch für einen Großteil des Jahres 2021 war die Marke TAAT noch relativ neu und nicht ganz an dem Punkt angekommen, an dem es Sinn gemacht hätte, der Öffentlichkeit Merchandise anzubieten, insbesondere wenn dies unsere eigene Bandbreite zur Kommerzialisierung von TAAT als Alternative zu Tabakzigaretten, was unsere höchste Priorität ist, gefährdet hätte. Als TAAT an Popularität gewann, fragten uns immer mehr Menschen weltweit, ob wir Merchandise anbieten werden oder nicht. Jetzt, da wir uns in der Tabakindustrie etabliert haben und unser Team entsprechend skaliert wurde, ist es uns eine Freude, der breiten Öffentlichkeit die erste Kollektion von Artikeln mit dem TAAT-Logo zugänglich zu machen. Ich glaube, dass dies ein unverzichtbares Werbeinstrument für uns sein wird, wenn wir unser Angebot an den weltweit führenden CPG-Marken ausrichten wollen, da viele von ihnen auch Markenartikel in ihre jeweiligen globalen Marketingstrategien integriert haben."

Über TAAT Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten "Original", "Smooth" und "Menthol" angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei "Big Tobacco"-Firmen tätig waren, wurde TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatglobal.com.

