Die überzeichnete Finanzierungsrunde verifiziert die langfristige Vision des Layer-2-Netzwerks und verhilft Qredo zu einer beeindruckenden 460-Millionen-US-Dollar-Bewertung

Qredo, die dezentralisierte Layer-2-Infrastruktur für die Verwahrung und Abwicklung digitaler Assets, gab heute den Abschluss einer der größten Serie-A-Finanzierungsrunden bekannt, die bis heute in Krypto- und Blockchain-bezogenen Märkten abgeschlossen wurden.

Die Einwerbung der Serie-A-Finanzierung in Höhe von 80 Mio. US-Dollar wurde geleitet von 10T Holdings, der Krypto-Investment-Firma, die von den Investoren Dan Tapiero, Stan Miroshnik und Michael Dubilier geführt wird. Die Finanzierungsrunde umfasst eine vielfältige Gruppe der strategischen Investoren Coinbase Ventures, Avalanche und Terra sowie die Finanzinvestoren der Spitzenklasse Kingsway Capital, HOF Capital, Raptor Group und GoldenTree Asset Management. Die Serie-A-Finanzierungsrunde verhilft Qredo zu einer Bewertung in Höhe von 460 Mio. US-Dollar

"Die Tatsache, dass wir die Unterstützung von einigen der größten und intelligentesten Investoren in Kryptowährungen gewinnen konnten, ist eine hervorragende Bestätigung für die langfristige Ausrichtung und die Langzeitmission von Qredo", so Anthony Foy, CEO von Qredo. "Die Lösung von Qredo bietet Institutionen einen sicheren, kosteneffektiven und kompatiblen Weg, um sich vollständig digitalen Assets und dezentralisierten Finanzen (DeFi) widmen zu können. Wir befinden uns in einer hervorragenden Position, um Gelegenheiten ergreifen, Marktanteile erobern und den hohen Wert einer dezentralen Verwahrung verdeutlichen zu können."

Das Layer-2-Protokoll von Qredo ermöglicht Instant Cross Chain Swaps und die Abwicklung über unterstützte Blockchains ohne die Friktionskosten in Zusammenhang mit Layer-1-Transaktionen. Die dezentralisierte MPC (Multi-Party Computation) eliminiert das Anbieterrisiko und die einzelnen Fehlerpunkte in Zusammenhang mit zentralisierten Custody-Solutions und herkömmlichem Private Key Management.

Qredo hat in den letzten 12 Monaten Mittel in Höhe von 120 Mio. US-Dollar eingeworben. Wie im Rahmen seiner Seed-Finanzierungsrunde im Mai 2021 und des Token Private Sale im Juni 2021 hat Qredo sowohl Finanzinvestoren als auch strategische Investoren angezogen. Die strategischen Investoren werden darüber hinaus mithilfe von Qredo Lösungen für ihre Kunden erstellen, indem sie erneut zu einer Steigerung der Nutzerzahlen im Netzwerk beitragen.

Die Serie-A-Finanzierung kennzeichnet auch ein Jahr operativer Dynamik. Im Oktober 2021 begann die bahnbrechende Ausstattung von Qredo mit MetaMask Institutional, welche die Nutzer in die Lage versetzte, an neuartigen Innovationen im Bereich DeFi teilzunehmen, wie etwa der Zugang zu "Cross Chain" Liquiditätspools und der Handel besicherter Derivate über Mehrfachketten. Nur wenige Wochen später wurde Qredo einer der wenigen ausgewählten Technologiepartner, um die nächste Generation von Bitcoin- und Blockchain-bezogenenen Anwendungen in El Salvador hervorzubringen.

"Die Infrastruktur ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für die Skalierung der Krypto-Adoption", so Dan Tapiero, Gründer und CEO des Leadinvestoren 10T Holdings. "Die verteilte Architektur von Qredo und die einzigartige Implementierung von MPC ist bahnbrechend für die sorgfältige Aufbewahrung und Abwicklung von Krypto-Assets. Bei Qredo handelt es sich um ein Projekt, das über die Energie, die Mittel und den technologischen Vorsprung verfügt, um die komplexen und sich wandelnden Bedürfnisse seiner Nutzer unterstützen zu können jetzt und auch zukünftig."

Die Serie-A-Finanzierungrunde von Qredo umfasst 60 Mio. US-Dollar Primärkapital und 20 Mio. US-Dollar von Sekundärmarktinvestoren.Der eingeworbene Fonds wird zur Einleitung der nächsten Wachstumsschritte von Qredo verwendet. Dies umfasst künftige Akquisitionen, die weitere Entwicklung der Funktionalität von Qredo für die Endnutzer und die Förderung der geographischen Expansion von Qredo.

Zu den Investoren gehören: 10T Holdings, Kingsway Capital, Coinbase Ventures, Ava Labs, Terraform Labs, GoldenTree Asset Management, HOF Capital, Tokentus Investment AG, SVK Crypto, GMF Capital, Rovida Kruptos Assets Limited, Vectr Fintech, Kestrel 0x1, Kenetic Capital, Nural Capital First Light (US) LP, Raptor Group, Alumni Ventures Blockchain Fund und Liberty City Ventures.

Galaxy Digital fungierte als exklusiver Finanzberater für Qredo und alleiniger Platzierungsagent für die Finanzierungsrunde.

Über Qredo

Qredo ist eine dezentrale Infrastruktur und Produktsuite für das digitale Asset Management, die entwickelt wurde, um neue Möglichkeiten für institutionelle Anleger in den Bereichen Kryptowährungen und dezentralisiertes Finanzwesen zu erschließen. Qredo umfasst ein neuartiges Layer-2-Blockchain-Protokoll, das Nutzer in die Lage versetzt, nahtlose Übertragungen durchzuführen und Bitcoin, Ethereum und andere führenden Währungen abzuwickeln. Die fortgeschrittene Gen 2.0 Multi-Party Computation (MPC) von Qredo bietet Tier-1-Banksicherheit und eliminiert Bedenken des Private Key Management. Das Netzwerk von Qredo wurde entwickelt, um institutionellen Anlegern die Sicherung, Abwicklung und den Zugang zu digitalen Liquiditätspools und die Teilnahme an neuartigen Innovationen im Bereich des dezentralisierten Finanzwesens zu ermöglichen. Folgen Sie Qredo auf LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220204005342/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Hannah Elgamal

qredo@wachsman.com