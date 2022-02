Berlin - Grünen-Chef Omid Nouripour hat sich klar gegen eine Wiederwahl des grünen Oberbürgermeisters von Tübingen, Boris Palmer, ausgesprochen. "Es gibt mit Ulrike Baumgärtner eine grüne Kandidatin, die zur OB-Wahl antritt und die unsere volle Unterstützung hat", sagte er der "Welt am Sonntag".



Nouripour sagte außerdem, dass die Partei nicht gegen die 600 Grünen-Mitglieder vorgehen werde, die sich für den Verbleib von Boris Palmer in der Partei ausgesprochen haben. "Wir haben ein Verfahren eines Landesverbandes gegen ein Mitglied", sagte der neue Grünen-Chef der "Welt am Sonntag". Boris Palmer wird parteilos zur Oberbürgermeisterwahl in Tübingen antreten, denn die Grünen prüfen derzeit, ob er aus der Partei ausgeschlossen werden soll.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de