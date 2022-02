DJ Lithium und Uran - Medaro Mining aktualisiert die Pläne für das Urankonzessionsgebiet 'Yurchison' in Kanada

Die Medaro Mining Corp. (ISIN: CA58404N1096; WKN: A3CMG7), ein vielseitiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich der kontinuierlichen Entwicklung einer innovativen Spodumen-Verarbeitungstechnologie sowie von Clean-Tech-Mineralien widmet, bleibt weiter auf Explorationskurs und möchte im Sommer das Explorationsprogramm im Urankonzessionsgebiet "Yurchison", Kanada, starten. Das Unternehmen erhielt erst kürzlich die Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt "Yurchison", das aus 12 Claims in der "Wollaston Domain" im Nordosten von Saskatchewan besteht.

Zur Erklärung: Saskatchewan ist eine Provinz in Kanada. Die Wirtschaft der Provinz ist stark von der Öl- und Gasindustrie geprägt. Die Region ist reich an Rohstoffen, wie Lithium, ist aber vor allem wegen ihrer Uranvorkommen bekannt.

Die Medaro Mining Corp. hat "J-J Minerals" mit einer umfassenden Datenerhebung für das Konzessionsgebiet "Yurchison" beauftragt. Der Auftrag beinhaltet das Erfassen aller früheren Bewertungsberichte, Regierungsberichte und Karten des Konzessionsgebiets. Darüber hinaus werden alle geophysikalischen Berichte und die sogenannten "TIFF-Rasterdateien" zur weiteren Untersuchung in eine Kartierungssoftware importiert.

Anschließend plant Medaro, in diesem Sommer ein umfangreiches Explorationsprogramm in "Yurchison" zu starten, das unter anderem Folgendes umfassen wird:

- Radiometrische Flugvermessung

- Prospektionen

- Kartierung

- Oberirdische Geophysik

Die radiometrische Untersuchung wird bis zu 5000 Linienkilometer umfassen und soll mit einem sogenannten "Festflügelflugzeug" durchgeführt werden, sobald die Region schneefrei ist. Diese effektiven Messungen erfordern einen eindeutigen, trockenen Untergrund, um genaue Ergebnisse zu erzielen. Die Luftvermessung wird bei einem nahegelegenen Ausrüster-Betrieb durchgeführt, der über eine ausreichend lange Start- und Landebahn für Lufteinsätze verfügt. Die radiometrische Untersuchung wird die natürliche radioaktive Strahlung von Gesteinen und Böden erkennen und kartieren. Die vorgeschlagene Vermessung und der anschließende Bericht werden voraussichtlich 6 Wochen in Anspruch nehmen.

Wenn die luftgestützte Untersuchung samt Datenberichten vorliegen, wird Medaro ein Feldprogramm starten, das darauf ausgelegt ist, alle bekannten Vorkommen in den "Yurchison Claims" zu kartieren und zu beproben sowie alle früheren Bohrkernproben, die auf dem Konzessionsgebiet gelagert werden, zu analysieren. Die derzeitigen Pläne schätzen, dass zwischen 1500 und 1600 Proben im Rahmen eines 35- bis 40-tägigen Programms genommen werden.

Michael Mulberry, CEO des Unternehmens, sagte: "Seit meiner Ernennung zum Leiter des Unternehmens bin ich mit den bisherigen Bemühungen zufrieden und ich habe meine Zeit genutzt, um eine effiziente und effektive Bewertung unseres Uran-Assets zu planen. Die Wollaston Domain ist ein Gebiet, das als produktive Uranregion bekannt ist, und wir sind zuversichtlich, dass sich unsere Studie als sehr wertvoll für die Einschätzung unserer Aussichten und Pläne für das Konzessionsgebiet erweisen wird. Wir werden rasch vorgehen, um ein klares wirtschaftliches Verständnis unserer Investitionen zu erhalten, um die besten Ergebnisse für das Unternehmen und unsere Aktionäre zu gewährleisten."

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Ernennung von Michael Mulberry, CEO von Medaro, zum Direktor des Unternehmens bekannt zu geben.

Die innovative Extraktionstechnologie dürfte eine Meilenstein für die gesamte Branche sein. Das Extraktionsverfahren der Medaro Mining Corp. wurde für die nachhaltige Gewinnung von Lithium entwickelt und kann die Kosten zur Produktion aus hartem Gestein erheblich reduzieren - ersten Analysen zufolge um bis zu 50 %. Das innovative Verfahren ist eine auf einem thermochemischen Lösungsmittel basierten Extraktionsmethode, die Lithiumkarbonat (Li2CO3) und / oder Lithiumhydroxid (LiOH) aus verschiedenen (LiAlSi2O6-reichen) Spodumen-Konzentraten produziert. Der besondere Vorteil der Methode ist, dass sie auch in entlegenen Gebieten eingesetzt werden kann - ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil. Damit verhilft das Unternehmen dem gesamten Bergbausektor und damit auch der Automobilindustrie zu höchster Profitabilität.

Medaro Mining setzt auf die Zukunftsmärkte Uran und Lithium

Gerade ist das Team des Lithium-Explorers, geführt von erfahrenen Geologen, Geochemikern und Bergbauexperten, dabei die innovativen und potenziell wegweisenden technologischen Prozesse zur Lithium-Extraktion zu kommerzialisieren. Das Proof-of-Concept des Unternehmens dürfte ein Meilenstein für das Unternehmen selbst, aber vor allem für die gesamte Branche sein.

Wenn auch noch das Explorationsprogramm im Urankonzessionsgebiet "Yurchison" im Sommer startet, eröffnen sich der Medaro Mining Corp. (ISIN: CA58404N1096; WKN: A3CMG7) sogar auf dem Uran-Markt aussichtsreiche Chancen. Denn der Uran-Markt dürfte, nach der erst kürzlich erfolgten Entscheidung der EU-Kommission, die Kernenergie auf die Liste der "grünen Energien" in der EU zu setzen, eine Renaissance feiern. Selbst die Multimilliardäre Bill Gates und Warren Buffett sind schon investiert. Wer also eine gewisse Risikobereitschaft mitbringt, der könnte aktuell einen nahezu perfekten Zeitpunkt für einen Einstieg in die Medaro Mining Corp. vorfinden. Das Upside-Potential des Unternehmens scheint enorm zu sein und bietet gerade noch eine vorzügliche Kursvervielfachungschance auf einem vergleichsweise niedrigen Bewertungsniveau.

Über Medaro Mining Corp.

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia) und hält Optionen auf die Lithiumkonzessionen "Superb Lake" in Thunder Bay (Ontario) bzw. "CYR South" in James Bay (Quebec). Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture "Global Lithium Extraction Technologies" beteiligt. Damit hat das Unternehmen die Möglichkeit die exklusiven Rechte zur Kommerzialisierung einer neuen und radikal anderen thermochemischen Technologie zu erwerben, die zu einer schnellere Extraktion von Lithium aus Spodumen (LiAlSi2O6) führt und in hochreines Lithiumcarbonat (Li2KO3) und/oder Lithiumhydroxid (LiOH) und/oder Lithiummetall (Li) umwandelt.

Zu den Nebenprodukten der Wertschöpfung gehören Aluminiumoxid (Al2O3) und hochwertige Kieselsäure (SiO2). Die Methode ist kompakt, modular, hochgradig skalierbar und kann an entfernten geografischen Standorten eingesetzt werden. Dabei werden nur drei Rohstoffe benötigt: Spodumen-Konzentrat, hochreines Kohlendioxid (CO2), das bei der Bildung von Lithiumcarbonat verbraucht wird und Wasser (H2O), das bei der Bildung von Lithiumhydroxid verbraucht wird. Die Technologie umfasst Schritte zur Senkung der Kosten für die Bildung und Reinigung von Spodumenkonzentrat. Globales Branchenwachstum vorantreiben

Vorläufige technische und wirtschaftliche Analysen des Joint-Venture-Partners zeigen, dass die Technologie in der Lage ist, die Gesamtkosten der Spodumenverarbeitung um 30 bis 50% zu senken. Das Verfahren ist Kostengünstig und kohlenstofffrei und birgt den Angaben des Unternehmens zufolge ein erhebliches wirtschaftliches Potential. Vorbehaltlich von Pilottests prognostizieren erste Studien, dass jede Tonne konzentriertes Spodumen potenziell fast 1/5 einer Tonne Lithiumcarbonat und etwa 1/4 Tonne Lithiumhydroxid liefern könnte, die in Batteriequalitäten marktreif sind.

Kunden werden in der Lage sein, lizenzierte Verarbeitungsanlagen des Unternehmens neben ihren Minen zu platzieren und Lithium in Batteriequalität und wertvolle Nebenprodukte direkt an die Endverbrauchsmärkte zu liefern. Das vorgeschlagene Verfahren ist auf Skalierbarkeit ausgelegt, wobei 50 bis 100 Tonnen pro Tag (oder mehr) für die Verarbeitung an abgelegenen Standorten in den pegmatitreichen Regionen der Welt vorgesehen sind.

