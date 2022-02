Für die Herstellung von Elektroautos werden Rohstoffe wie Kobalt benötigt. Das wird in den sozialen Netzwerken oft heftig diskutiert und sorgt häufig für Kritik. Zu Recht? Was ist dran an dem Mythos? Es gibt keine Diskussion über Elektromobilität, in der nicht früher oder später irgendjemand die "Elektroautos sind schädlich für die Umwelt"-Karte spielt. Da der Mythos der schlechteren CO2-Bilanz bereits mehrfach widerlegt wurde und sich auch der Zusammenbruch des Stromnetzes nicht bewahrheitet hat, wurde der Alternative-Fakten-Satzbaukasten inzwischen mit den drei Worten "Kobalt", "Kongo" und...

Den vollständigen Artikel lesen ...