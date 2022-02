Peking - Bei den Olympischen Winterspielen hat es die ersten Medaillen-Entscheidungen gegeben. Die Norwegerin Therese Johaug gewann am Samstag Gold im 15-Kilometer-Skiathlon der Frauen.



Silber ging an die Russin Natalia Nepryaeva, Bronze an die Österreicherin Teresa Stadlober. Die für Deutschland gestartete Katherine Sauerbrey kam auf Position 13 ins Ziel, Katharina Hennig auf Platz 15 und Sofie Krehl auf Platz 17.

