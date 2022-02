Trotz der in der letzten Woche sehr positive beiden Meldungen, die deutsche Ständige Impfkommission (Stiko) werde nach israelischem Vorbild und den hier gewonnen Erkenntnissen nun ebenfalls zumindest für Patienten und medizinisches Personal in Pflegeeinrichtungen sowie Menschen in einem Akter von über 70 Jahren mit kritischen Vorerkrankungen und Immunschwächen die Empfehlung zur Verabreichung einer 4. Impfung mit dem BIONTECH-Vakzin COMIRNATY vorbereiten, wie auch der am 01.02. bei der US-amerikanischen FDA erfolgten Antragsstellung zur Impfung auch 6monatiger bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...