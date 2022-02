Es war einer der Aufreger der Woche: Standard Lithium wurde von dem Analysehaus Hindenburg Research in Misskredit gebracht und stürzte an der Börse regelrecht ab. Hindenburg Research hatte Berichte veröffentlicht, in denen die Analysten behaupten, dass die Lithium-Produktion in Arkansas bei Weitem nicht so gut laufe, wie es das Unternehmen glauben machen wolle…

Zahlreichen Anlegern dürfte das bekannt vorkommen, denn im Herbst hatte Blue Orca Capital mit ähnlichen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht und die Aktie auf Talfahrt geschickt. Hindenburg Research sorgte mit den Anschuldigungen am Donnerstag für einen Absturz der Aktie von fast 30 Prozent auf nur noch 4,50 Euro. Am Freitag holte Standard Lithium dann einen Teil dieser Gewinne wieder auf und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...