Wenn es um den Platzhirsch auf dem Corona-Impfstoffmarkt geht, führt am Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech kein Weg vorbei. Und BioNTech hat jetzt den nächsten Schritt gemacht, damit das auch zukünftig so bleibt. Denn in Anbetracht der Tatsache, dass beispielsweise Israel seinen Einwohnern mittlerweile die vierte Impfung verpasst, dürfte das Thema Impfen auch künftig dominant bleiben. Da passt es perfekt, dass der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech gemeinsam mit US-Partner Pfizer jetzt in den USA einen Zulassungsantrag für ihren Impfstoff für die Altersklasse zwischen 6 Monaten und 5 Jahren gestellt haben.

Sollte auch für diese Altersgruppe die Notfallzulassung erteilt werden, können also beinahe sämtliche Menschen mit dem Impfstoff von BioNTech geimpft werden. Damit erhöhen ...

