Das bekannte TV-Format "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch erfreut sich einer sehr großen Beliebtheit. Jeden Montagabend sitzen Millionen von Menschen vor dem Fernseher und schauen den Kandidaten zu, wie diese versuchen, eine Million an Preisgeld abzuräumen. Neuerdings spielt auch die Börse "Wer wird Millionär?" und du kannst gewinnen. Vermutlich ist die Wahrscheinlichkeit dafür sogar höher, als in die TV-Show eingeladen zu werden und dann noch alle Fragen richtig zu beantworten. Das Gute an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...