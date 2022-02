Peking - Deutschland hat seine erste Medaille bei den Olympischen Winterspielen in China. Beim Skispringen von der Normalschanze verpasste Katharina Althaus nur knapp das Siegertreppchen und holte Silber.



Gold ging an Ursa Bogataj aus Slowenien, Bronze an ihre Teamkollegin Nika Kriznar. Die Deutsche Juliane Seyfarth sprang auf Position 19.

