Bremen - Am 21. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga haben Werder Bremen und Schalke wichtige Punkte eingefahren und sich ihre Plätze auf den Aufstiegsrängen gesichert. Werder spielte gegen den Karlsruher SC 2:1 und rutscht hoch auf Rang zwei, Schalke gewann gegen Jahn Regensburg ebenfalls 2:1 und ist jetzt auf Position 3.



Regensburg bleibt auf Rang acht, Karlsruhe auf Position zehn. Im parallel ausgetragenen Kellerduell gewann der SV Sandhausen gegen den FC Erzgebirge Aue mit 2:0. An den Tabellenplätzen ändert das vorerst nichts, Sandhausen bleibt auf Rang 16, Aue auf Abstiegsplatz 17.

