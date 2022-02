Augsburg - Am 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg gegen den 1. FC Union Berlin mit 2:0 gewonnen und damit den Griff der Hauptstädter nach Platz drei der Tabelle verhindert. Gleichzeitig bedeutet der Sieg drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Schwaben.



Union bleibt damit auf Rang vier, Augsburg klettert auf Position 15. Im Spiel eins nach dem Abgang von Max Kruse hatte Union keine Ideen, Augsburg dafür von Anfang an die Kontrolle über die Partie. Michael Gregoritsch traf in der 16. und André Hahn in der 59. Minute. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:3, Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 1:1, 1. FC Köln - SC Freiburg 1:0 und 1. FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim 2:0.

