Hoppla, nicht mehr nur einzelne Schwarze Schwäne, sondern gleich ganze Systemumwälzungen bestimmen unser Leben im Digitalzeitalter. t3n-Kolumnistin Julia Peglow aka jpeg beleuchtet in ihrem "diary of the digital age": Digitalisierung herself! Du kennst ja diese Fragen: Wo warst du am 11. September 2001? Wo warst du an dem Tag, als Lady Di starb? Als die Mauer fiel? Als JFK erschossen wurde oder der erste Mensch auf dem Mond landete? Das Typische an diesen Big Bang Days der Geschichte: Die Geschehnisse haben ein eindeutiges Datum, sie verändern die Welt mit einem Paukenschlag, liefern ikonografische Bilder in den Medien und graben ...

