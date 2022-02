News von Trading-Treff.de Der Monat Januar im neuen Jahr 2022 liegt schon wieder hinter uns und so manch einer wird vermutlich froh sein. So waren die Börsen im Januar sehr volatil und bescherten vielen Anlegern heftige Verluste. Der S&P500 verlor 5.26%. In kleinen, privaten Depots sah es in vielen Fällen noch um einiges schlimmer aus. So auch in meinen Depots, wo ich insgesamt -70.934,20 EUR Verlustverkraften muss. Das Gesamtportfolio sinkt auf ...

