FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportwagenbauer Porsche rechnet trotz des anhaltenden Chipmangels mit einem weiteren Rekordjahr. "Wenn ich mir den aktuellen Auftragsbestand anschaue, bin ich für das Jahr 2022 sehr zuversichtlich. Das Wachstum beim Absatz könnte in diesem Jahr auf einem ähnlich hohen Niveau wie in 2021 liegen", sagte Vertriebschef Detlev von Platen der Automobilwoche. Im Jahr 2021 wurden 301.915 Einheiten verkauft, ein Plus von elf Prozent. Für das laufende Jahr würde dies einen Absatz von mehr als 335.000 Einheiten bedeuten.

Die hohe Nachfrage führe jedoch zu langen Lieferfristen. "Wir tun jeden Tag alles dafür, eine optimale Versorgung mit Neuwagen sicherzustellen. Die Wartezeiten können dennoch mehrere Monate lang sein, in Einzelfällen bis zu einem Jahr." Um die Bestellungen abzuarbeiten, wolle Porsche beim Personal aufstocken. "In der Produktion werden wir für Zuffenhausen in diesem Jahr nochmals 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich fest einstellen", sagte Personalchef Andreas Haffner der Zeitung. Grund sei neben der hohen Nachfrage nach Taycan und den Zweitürern auch die Absicherung gegen Corona-Ausfälle. Zudem kehrten ausgeliehene Kollegen von Audi nach Neckarsulm zurück.

February 06, 2022 04:45 ET (09:45 GMT)

