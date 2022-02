Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Fr. 04.02.2022 Zinssorgen in Europa treiben den Euro, US-Arbeitsmarkt befeuert US-Zinsangst, Börsen fallenZinssorgen in Europa treiben den Euro, US-Arbeitsmarkt befeuert US-Zinsangst, Börsen fallen Die Stimmung an den Börsen ist vor dem Wochenende schlecht: die Kurse purzeln fast überall. Zum einen bleibt die Zinsangst, die sich nun auch in Europa breit macht. Die neue Inflationsprognose der EZB, die erhöht wurde auf 3 % und eben nicht mehr die bisher prognostizierten 1,9 %, macht diese Sorge nicht geringer. Die Daten vom US-Arbeitsmarkt, die wie immer am ersten Freitag des Monats kamen, sind stark ausgefallen. Das befeuert die Sorge, dass die Fed schnell und deutlich handeln ...

