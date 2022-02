Halo Collective: Jetzt wird es wirklich spannend! Hollywood vor Eröffnung, Bophelo vor Nasdaq-Debüt?

Anzeige / Werbung

2022 scheint ganz im Zeichen der Erfüllung vieler Versprechen bei Halo Collective (WKN: A3C9VV) zu stehen.

Ganz trauen die Anleger dem Braten noch nicht, aber für meine Begriffe schaut die Situation nun erstmals seit vielen Monaten wirklich gut aus!

Die drei Halo-"Budega"-Dispensaries in Los Angeles.

Als besonders wichtig erachte ich den Meilenstein, den man zuletzt erreicht hat. Mit der DCR-Lizenz der Stadt Los Angeles in der Tasche, wird man den Cannabis-Shop an einer der meist frequentierten Straßen in Los Angeles (North Hollywood) bald eröffnen können:

Halo Collective Receives Local Approvals for Budega Dispensary in Los Angeles's NoHo Arts District

Allein dieses Geschäft soll laut Halo-Schätzungen einen jährlichen Umsatz von 10 Mio. USD erwirtschaften. Das erscheint vorsichtig tiefgestapelt. Wenn man den Durchschnittswert von "974 USD pro Quadratfuß Verkaufsfläche" zur Berechnung heranzieht (Link), könnten es sogar über 14 Mio. USD sein.

Ca. 22 Mio. USD Jährlichen Umsatz sollte die Westwood-Dispensary (WeWo) von Halo Collective (WKN: A3C9VV) jährlich zeigen, wenn man die Verkaufsfläche zur Bemessung heranzieht (Link). Diese liegt am Schnittpunkt verschiedener gut bekannter "Places to be"-Locations in Los Angeles. Dike WeWo Budega liegt auf dem Santa Monica-Boulevard in unmittelbarer Nähe zur Universität von Kalifornien (UCLA), aber auch zu Beverly Hills, direkt an der Verbindungsstraße von Hollywood zum Santa Monica Pier bzw. Venice Beach, und bietet sogar mit Parkmöglichkeiten.

Das neuste Update, das auf Twitter veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Unterschiede zwischen den Planzeichnungen und der Realität immer geringer werden. - Die Fertigstellung sollte somit nicht mehr viel Zeit in Anspruch nehmen: Mit riesigen Schritten scheint es dort in Richtung Eröffnung zu gehen, wie die am Unternehmenstwitter veröffentlichen Informationen zeigen: