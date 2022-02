In 2 Sätzen: Axcelis Technologies wird 29 % günstiger als die Konkurrenz gehandelt, die durch den iShares Semiconductor ETF repräsentiert wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf sein Power Device-Segment, das den Bedarf der Halbleiterhersteller an Automobilchips deckt. Wenn es um fortschrittliche Chiphersteller geht, denken die meisten Anleger an Branchenführer wie Advanced Micro Devices oder Nvidia. Doch die Chancen im Halbleitersektor gehen weit über die Produktionsgiganten hinaus. Axcelis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...