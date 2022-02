In 3 Sätzen: Ein Dividenden-Achiever zu werden, ist eine große Sache, und Anleger sollten die potenziellen Newcomer kennenlernen. First Industrial ist auf Wachstum ausgerichtet, hat aber eine niedrige Rendite, während Getty Realty sich auf Autos konzentriert und eine großzügige Rendite hat. Healthcare Trust of America besitzt widerstandsfähige Büroimmobilien und Medical Properties Trust hält ein globales Portfolio von Krankenhäusern. An der Wall Street gibt es Meilensteine, die einem dabei helfen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...