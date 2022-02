Die positiven Nachrichten der südafrikanisch-niederländischen Holding Steinhoff reißen nicht ab. Nachdem sich der Konzern im Januar mit den letzten Gläubigern aus dem Bilanzskandal erfolgreich einigen konnte, macht jetzt die börsennotierte Tochter Pepkor von sich reden. Denn Pepkor gelang es, insgesamt 130 Bekleidungsgeschäfte der Avenida Gruppe in Brasilien zu übernehmen.

Damit will Steinhoff den Eintritt in den Markt von Südamerika und Lateinamerika schaffen. Der Kaufpreis für diesen "Türöffner" wurde nicht genannt. Die Bekleidungsgeschäfte machten 2021 einen Umsatz von umgerechnet rund 145 Millionen US-Dollar Umsatz. An der Börse scheint diese Nachricht noch nicht so recht angekommen ...

