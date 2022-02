Peking - Der Rennrodler Johannes Ludwig hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking für die erste deutsche Gold-Medaille gesorgt. Er gewann am Sonntag den Wettbewerb im Einsitzer.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

