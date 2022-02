Noch eine Eintagsfliege oder ist an den Gerüchten etwas wahres dran? Standard Lithium wurde in der vergangenen Woche Opfer einer gezielten Shortseller-Attacke. Schon wieder. Das Analysehaus Hindenburg Research behauptet in einem Bericht, dass Standard Lithium im Pilotprojekt in Arkansas deutlich weniger Lithium produziert als überall kolportiert wird. Außerdem sei Vorstand Robert Mintak mit nahezu allen Unternehmungen gescheitert.

Bereits das zweite Mal innerhalb weniger Monate ist Standard Lithium Opfer einer solchen Attacke geworden. Zuletzt im Herbst Blue Orca Capital einen ähnlichen Angriff fuhr. Am Donnerstag jedenfalls verlor Standard Lithium aus dem Stand 30 Prozent und schlug zwischenzeitlich bei nur noch 4,50 Euro auf. Tags darauf konnte sich ...

