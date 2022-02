Das war mal ein Paukenschlag zum Ende der vergangenen Woche. Die in den vergangenen Monaten und Jahren arg gebeutelte Holding Steinhoff vermeldete erneut einen wichtigen Coup in ihrer Wachstumsstrategie. Denn die börsennotierte Tochter Pepkor hat insgesamt 130 Bekleidungsgeschäfte der Avenida Gruppe in Brasilien übernommen. Stichtag der Transaktion war der 4. Februar.

Insgesamt erzielten die Bekleidungsgeschäfte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 145 Millionen US-Dollar. Wichtiger dürfte aber der Eintritt in den lukrativen Markt von Süd- und Lateinamerika sein. Noch ist von dieser Transaktion an der Börse allerdings nichts zu sehen, denn die Steinhoff-Aktie notierte am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...