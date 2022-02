News von Trading-Treff.de Was für eine spannende Börsenwoche war das denn bitte wieder?! Während der S&P500 um 1.55% steigen kann, geht es in Einzeltiteln so richtig rund. Meta Platforms ($FB) verliert nach Earnings kräftig, $SNAP kann um 60% an einem Tag steigen… Meine Depots gewinnen auch. Nach mehreren Verlustwochen hintereinander geht es endlich mal wieder aufwärts mit insgesamt 18.684,38 EUR. Gewinn von 18.684,38 EUR im Depot Die Marktampel ...

