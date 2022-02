Zitrusfrüchte und exotische Früchte erfreuen sich in der Schweiz zunehmender Beliebtheit. So wurden 2021 rund ein Drittel mehr exotische Früchte importiert als 2010. Zitrusfrüchte verzeichneten im gleichen Zeitraum einen Anstieg um ca. 18 %. In beiden Kategorien gab es 2010 bis 2019 ein stetiges Wachstum der Importe, heißt es im aktuellen Marktbericht Früchte &...

