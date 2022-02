Der Brexit erweist sich als eine Handelsgelegenheit für marokkanische Exporte. Großbritannien (GB) importiert immer mehr marokkanische Tomaten, die einen Anstieg von 33,7% in der Menge verzeichnet haben, so berichtet fructidor.com unter Bezugnahme auf verschiedene marokkanische Medienberichte über die Tomatenexporte des Landes an GB. Bildquelle: Shutterstock.com Die Exporte...

Den vollständigen Artikel lesen ...