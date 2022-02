DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schanghai nach Feiertagswoche sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--In meist engen Grenzen uneinheitlich präsentieren sich die ostasiatischen Aktienmärkte zum Start in die neue Woche. Eine Ausnahme macht Schanghai, wo sich in der Feiertagswoche zuvor Nachholbedarf aufgebaut hat, so dass es dort um 2,0 Prozent nach oben geht. Ein ähnliches Bild hatte sich bereits am Freitag in Hongkong gezeigt, wo der HSI nun um 0,1 Prozent leicht zurückkommt. Der Nikkei-Index in Tokio verliert 0,8 Prozent auf 27.225 Punkte.

Die chinesischen Anleger verarbeiteten einen stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht für Januar, die stark gestiegenen Erwartungen von Zinserhöhungen in den USA und auch den Einkaufsmanagerindex von Caixin für den Dienstleistungssektor, heißt es. Er fiel zwar schwächer aus als im Dezember, liegt aber noch im Expansion anzeigenden Bereich. Im südkoreanischen Seoul bremsen laut Teilnehmern verschärfte Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie.

In Hongkong sind die Blicke auf Aktien der Sportartikelhersteller gerichtet vor dem Hintergrund der in Peking am Wochenende begonnenen Winderolympiade. Anta Sports (+0,3%) und Li Ning (-0,1%) tendierten aber nur anfangs fester.

In Tokio trüben einige enttäuschend ausgefallenen Unternehmensergebnisse die Stimmung, beispielsweise von Olympus (-11,3%) und Minebea Mitsumi (-4,7%).

In der gesamten Region profitieren Aktien aus dem Finanzsektor tendenziell vom weltweit gestiegenen Niveau der Marktzinsen, während Aktien aus dem Ölsektor gesucht sind angesichts der auf dem erreichten Siebenjahreshoch weiter steigenden Ölpreise.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.116,60 -0,1% -4,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.225,64 -0,8% -4,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.746,43 -0,1% -7,8% 07:00 Schanghai-Comp. 3.430,28 +2,0% -5,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.549,06 -0,1% +5,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.343,08 +0,4% +6,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.533,50 +0,7% -2,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1437 -0,2% 1,1458 1,1456 +0,6% EUR/JPY 131,92 -0,1% 132,08 131,72 +0,8% EUR/GBP 0,8455 -0,1% 0,8466 0,8429 +0,6% GBP/USD 1,3528 -0,0% 1,3533 1,3590 -0,0% USD/JPY 115,35 +0,1% 115,28 114,99 +0,2% USD/KRW 1.198,39 -0,2% 1.198,39 1.197,23 +0,8% USD/CNH 6,3632 +0,0% 6,3624 6,3558 +0,1% USD/HKD 7,7922 +0,0% 7,7883 7,7911 -0,1% AUD/USD 0,7088 +0,0% 0,7086 0,7120 -2,4% NZD/USD 0,6622 +0,1% 0,6615 0,6663 -3,0% Bitcoin BTC/USD 42.904,24 +3,1% 41.603,66 37.979,72 -7,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,01 92,31 -0,3% -0,30 +22,9% Brent/ICE 93,48 93,27 +0,2% 0,21 +19,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.810,18 1.808,03 +0,1% +2,16 -1,1% Silber (Spot) 22,79 22,52 +1,2% +0,26 -2,3% Platin (Spot) 1.028,60 1.028,98 -0,0% -0,38 +6,0% Kupfer-Future 4,48 4,49 -0,2% -0,01 +0,3%

February 07, 2022 00:36 ET (05:36 GMT)

