DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INTEL - Intel-Chef Pat Gelsinger will schon bald die Standorte für neue Chipfabriken verkünden. Das erklärte der Manager in einem Interview. Mehrere europäische Länder sollen zum Zuge kommen - Deutschland hat gute Chancen. Der Chef des zweitgrößten Chipkonzerns der Welt verhandelt mit der EU-Kommission sowie den nationalen Regierungen über Milliardensubventionen für die Werke. (Handelsblatt)

AUDI - Die deutsche Autoindustrie hat 2021 wegen fehlender Halbleiter so wenige Fahrzeuge gebaut wie seit 46 Jahren nicht mehr. Dennoch erwarten Mercedes-Benz, BMW und Audi starke Ergebnisse. Der Grund: Die Konzerne nehmen kleinere Modelle aus dem Programm und bauen mit den wenigen verfügbaren Chips immer größere und teurere Autos - und finden dafür auch Kunden: "Größere Modelle sind beliebt", sagt Audi-Chef Markus Duesmann. Duesmann spricht über das Ende des Kompakt-SUV Q2, die Energiewende und die China-Strategie seines Unternehmens. (Handelsblatt)

N26 - Die Internetbank N26 ist mit neuerlichen Problemen konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen vier Führungskräfte. Hintergrund ist unter anderem der Verdacht auf betrügerische Nutzung von N26-Konten. Verbraucher beklagen, gemeldete Konten seien nicht zeitnah gesperrt worden. Sie fühlen sich deshalb auch von der Bank getäuscht. Zuletzt griff die Finanzaufsicht Bafin bei N26 durch, nachdem die Bank mit Problemen bei der Prävention von Geldwäsche aufgefallen war. (Handelsblatt)

AMAZON - Arbeitermangel macht Amazon zu schaffen. Der Onlinehändler verkündet hohe Gewinne, die Aktie steigt. Doch inzwischen hat sich ein Erfolgsfaktor gewandelt: Die Beschäftigten wissen, was sie wert sind - und begehren gegen die Arbeitsbedingungen auf. (Handelsblatt)

SOFTBANK - Der Softbank-Chef ringt um Vertrauen - und sucht neue Ideen. Der Japaner Masayoshi Son wollte mit Milliarden die Startup-Welt regieren. Doch der Ruf des Großinvestors hat durch Debakel bei Wirecard, Greensill Bank und Wework gelitten. Nun versucht er es mit kleineren Investments - verstärkt in Europa. (Handelsblatt)

ONEWEB - Der Raumfahrtunternehmer Greg Wyler, der das britische Satelliten-Internetunternehmen Oneweb gegründet hat, will mit seinem neuesten Unternehmen E-Space in diesem Jahrzehnt bis zu 100.000 Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Das Unternehmen wird heute bekannt geben, dass es eine Startfinanzierung in Höhe von 50 Millionen Dollar von Prime Movers Lab erhalten hat, einem Fonds, der in bahnbrechende wissenschaftliche Startups investiert. Ziel von E-Space ist es, ein riesiges Netz von Kleinsatelliten aufzubauen, das maßgeschneiderte und kommerzielle Dienste für Unternehmen und Behörden bereitstellen kann. (Financial Times)

February 07, 2022 01:01 ET (06:01 GMT)

