News von Trading-Treff.de Neue DAX-Woche startet nahezu unverändert: 15000 Punkte in Gefahr? Aus der Vorbörse heraus sehen wir erst einmal eine leichte Erholung. Schwung vom Freitag war negativ Der Start in den Februar verlief zunächst noch positiv. Doch bereits zum Mittwoch gab es einen richtungslosen Tag, der in Erwartung der EZB-Sitzung nahezu ohne Veränderung zum Dienstagabend vorüberzog und damit erste Schwächezeichen zeigte. Die EZB-Sitzung ...

