FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAKES BLUE ENERGY N.L. LKS AU000000LKO0
AB/FROM ONWARDS 07.02.2022
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LAKES BLUE ENERGY N.L. LKS AU000000LKO0
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