Der deutsche Leitindex ist am Freitag noch einmal kräftig abgestürzt. Dabei rutschte der DAX auch unter die Marke von 15.100 Punkten. Mit dem Rücksetzer fällt auch die von starken Schwankungen geprägte Wochenbilanz negativ aus. Marktidee: K+S Bei K+S dominieren seit dem Corona-Tief vom März 2020 die Bullen. Am 18. Januar dieses Jahres markierte das Papier ein Drei-Jahres-Hoch. Im Anschluss folgte ein mehrtägiger Rücksetzer bis an die 50-Tage-Linie. Vergangenen Freitag sorgten Quartalszahlen für neuen Rückenwind. Damit sich der Bullenmarkt bestätigt, muss der Kurs jetzt noch über einer wichtigen Hürde schließen.