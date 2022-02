Auch wenn es noch keine geldpolitische Straffung in Europa - im Gegensatz zu den USA - gibt, legen die Bankaktien auf dem Kontinent dennoch eine regelrechte Rally aufs Parkett. Den dritten Platz 2022 im Branchenindex hat die Commerzbank-Aktie mit 30 Prozent ergattert. Im laufenden Jahr rückt zudem das Ausschüttungspotenzial in den Mittelpunkt.Auch in Europa steigt die Teuerung auf immer höhere Niveaus, die USA sind da leider keine Ausnahme. Doch dort hat die Notenbank bereits reagiert und will bis ...

