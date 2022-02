Als treibende Kraft bei den kleinen Knopfzellen für Hörgeräte und kabellose Kopfhörer will Varta in Zukunft auch die Autobranche unter Strom setzen. Hier kommt Bewegung in die Sache. Der Batteriehersteller hat eine neue Tochterfirma gegründet. Geschäftszweck: "Unternehmensbeteiligungen auf dem Gebiet der Elektromobilität".

