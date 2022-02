Die vorläufigen Zahlen für 2021 sind da. EBITDA 960 Mio. € und die eigenen Planungen lagen bei 830 Mio. €, während der Konsens mit 863 Mio. € gerechnet hatte. Das vierte Quartal war somit herausragend. Gleichwohl bleiben die Analysten zurückhaltend. Die DZ Bank hob ihr Ziel von 19 auf 20 € an. JPMORGAN vergibt ein Underweight-Rating mit Ziel 12,50 €. In einem schwachen Markt am Freitag +2,3 %. Wir gehen weiter davon aus, dass die Analysten für 2022 die Ertragsstärke von K+S erheblich unterschätzen.



