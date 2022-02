DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Das US-Fitnessunternehmen Peloton zieht das verstärkte Interesse von Finanzinvestoren auf sich, darunter auch Amazon, berichtet das Wall Street Journal mit Verweis auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die Aktien des Unternehmens seien in jüngster Vergangenheit stark gefallen und ein aktivistischer Investor dränge das Unternehmen, einen Verkauf zu prüfen. Amazon habe mit Beratern über ein mögliches Geschäft gesprochen, so einige der Personen weiter. Es gebe allerdings keine Garantie dafür, dass Amazon ein Gebot unterbreiten werde oder Peloton dafür offen wäre. Auch andere potenzielle Interessenten seien im Gespräch, aber ein Abschluss stehe nicht unmittelbar bevor, und es werde möglicherweise auch nicht dazu kommen. Es gebe bereits mehrere potenzielle Verbindungen zwischen Peloton und Amazons bestehenden Geschäftsbereichen, wie dem Flotten- und Logistikbereich, die dem Fitness-Unternehmen helfen könnten, Probleme in der Lieferkette zu lösen, mit denen es und andere Unternehmen infolge der Pandemie zu kämpfen hätten, heißt es weiter. Ein Peloton-Abonnement könnte theoretisch auch mit Amazon Prime gebündelt werden, das seinen Nutzern gegen eine monatliche oder jährliche Gebühr unter anderem einen kostenlosen Versand und einen Streaming-Dienst biete.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:01 Amgen Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.493,25 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.701,50 +0,1% Nikkei-225 27.248,87 -0,7% Hang-Seng-Index 24.447,66 -0,5% Kospi 2.745,06 -0,2% Shanghai-Composite 3.422,31 +1,8% S&P/ASX 200 7.110,80 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Schanghai geht es deutlicher nach oben, nachdem sich dort in der Feiertagswoche Nachholbedarf aufgebaut hat. Ein ähnliches Bild hatte sich bereits am Freitag in Hongkong gezeigt, wo der HSI leicht konsoliidiert. Die chinesischen Anleger verarbeiteten einen stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht für Januar, die stark gestiegenen Erwartungen von Zinserhöhungen in den USA und auch den Einkaufsmanagerindex von Caixin für den Dienstleistungssektor, heißt es. Er fiel zwar schwächer aus als im Dezember, liegt aber noch im Expansion anzeigenden Bereich. Im südkoreanischen Seoul bremsen laut Teilnehmern verschärfte Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie. In Tokio trüben einige enttäuschend ausgefallenen Unternehmensergebnisse die Stimmung, beispielsweise von Olympus (-11,3%) und Minebea Mitsumi (-4,7%). In der gesamten Region profitieren Aktien aus dem Finanzsektor tendenziell vom weltweit gestiegenen Niveau der Marktzinsen, während Aktien aus dem Ölsektor gesucht sind angesichts der auf dem erreichten Siebenjahreshoch weiter steigenden Ölpreise.

US-NACHBÖRSE

Pelotonschossen um über 26 Prozent nach oben. Das Wall Street Journal berichtete mit Verweis auf Informanten, Peloton habe verstärktes Interesse von Finanzinvestoren auf sich gezogen, darunter auch Amazon. Pilgrim's Pride legten um gut 2 Prozent zu. Hier sorgten Spekulationen über ein höheres Gebot durch den brasilianischen Fleischverarbeiter JBS für Fantasie, nachdem der US-Hühnerfleischproduzent das jüngste Gebot von JBS für die Übernahme der restlichen Anteile an Pilgrim's als zu niedrig abgelehnt hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.089,74 -0,1% -21,42 -3,4% S&P-500 4.500,54 +0,5% 23,10 -5,6% Nasdaq-Comp. 14.098,01 +1,6% 219,19 -9,9% Nasdaq-100 14.694,35 +1,3% 193,24 -10,0% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 941 Mio 905 Mio Gewinner 1.503 614 Verlierer 1.796 2.713 unverändert 144 106

Uneinheitlich - Nach dem Absturz des Vortages erholten sich die Indizes überwiegend etwas, obgleich ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht für Januar die Zinserhöhungssorgen noch verschärfte. Der zugleich zunehmende Konjunkturoptimismus überwog aber im Handelsverlauf. Der zinssensible Technologie-Sektor wurde dabei von guten Zahlen von Amazon (+13,5%) und Snap (+58,8%) gestützt. Snap hatte den ersten Quartalsgewinn der Unternehmensgeschichte erzielt. Unity Software sprangen um 17,4 Prozent an. Der Entwickler von Videospielsoftware hatte mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen und die Umsatzprognose angehoben. Gut kamen die Geschäftszahlen von News Corp an, die Aktie gewann 0,2 Prozent. Das Unternehmen ist Eigentümer von Dow Jones, zu der auch diese Nachrichtenagentur gehört.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,31 +11,8 1,19 58,2 5 Jahre 1,77 +10,4 1,67 51,5 7 Jahre 1,89 +9,0 1,80 45,3 10 Jahre 1,92 +8,8 1,84 41,5 30 Jahre 2,22 +6,9 2,16 32,5

Mit den starken und viel besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten für Januar gerieten die Anleihekurse massiv unter Druck, die Renditen stiegen kräftig. Mit den Daten verstummten auch die letzten Zweifler an einer forscheren Gangart der Fed, wie es im Rentenhandel hieß - auch mit Blick auf die deutlichen gestiegenen Stundenlöhne. Die zehnjährige Rendite lag mit 1,92 Prozent wieder über dem Niveau vor der Pandemie.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1431 -0,2% 1,1458 1,1456 +0,5% EUR/JPY 131,83 -0,2% 132,08 131,72 +0,7% EUR/GBP 0,8452 -0,2% 0,8466 0,8429 +0,6% GBP/USD 1,3524 -0,1% 1,3533 1,3590 -0,1% USD/JPY 115,32 +0,0% 115,28 114,99 +0,2% USD/KRW 1.198,39 -0,2% 1.198,39 1.197,23 +0,8% USD/CNY 6,3599 -0,0% 6,3610 6,3610 +0,1% USD/CNH 6,3641 +0,0% 6,3624 6,3558 +0,2% USD/HKD 7,7925 +0,1% 7,7883 7,7911 -0,0% AUD/USD 0,7090 +0,1% 0,7086 0,7120 -2,4% NZD/USD 0,6624 +0,1% 0,6615 0,6663 -3,0% Bitcoin BTC/USD 42.767,26 +2,8% 41.603,66 37.979,72 -7,5%

Die guten Arbeitsmarktdaten und in der Folge steigenden US-Renditen stützten den Dollar. Der Dollar-Index legte aber nur um 0,1 Prozent zu, weil auch der Euro ihn nach den falkenhaften EZB-Aussagen vom Vortag weiter gesucht blieb. Er kostete zuletzt 1,1432 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,00 92,31 -0,3% -0,31 +22,9% Brent/ICE 93,41 93,27 +0,2% 0,14 +19,3%

Die Ölpreise legten erneut deutlich zu um über 2 Prozent. Die Erdölsorten WTI und Brent kletterten beide auf neue Siebenjahreshochs. Der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht nährte die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage im Frühjahr, hieß es zur Begründung. WTI verzeichnete bereits den siebten Wochengewinn in Folge. Dabei trieben weiter auch die geopolitischen Sorgen den Ölmarkt an.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.810,13 1.808,03 +0,1% +2,10 -1,1% Silber (Spot) 22,75 22,52 +1,0% +0,23 -2,4% Platin (Spot) 1.027,50 1.028,98 -0,1% -1,48 +5,9% Kupfer-Future 4,45 4,49 -0,9% -0,04 -0,3%

Der Goldpreis legte leicht zu trotz steigender Marktzinsen und einem etwas festeren Dollar. Die steigenden Stundenlöhne in den USA könnten die Inflation zusätzlich befeuern, hieß es. Dies stützte den Preis für das häufig als Inflationsschutz gesuchte Edelmetall.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

Australien will am 21. Februar seine Grenzen wieder für gegen das Coronavirus geimpfte Touristen öffnen.

IWF

Der frühere Bundesbankpräsident Jens Weidmann ist zum Leiter eines unabhängigen Expertengremiums des Internationalen Währungsfonds (IWF) ernannt worden. Die Expertengruppe soll ermitteln, wie der IWF ein wirksames Beschwerde- und Rechenschaftsmanagement sicherstellen kann.

NORDKOREA

Der UN-Sicherheitsrat hat sich laut Diplomatenkreisen nicht auf eine gemeinsame Erklärung zu den nordkoreanischen Raketentests einigen können. Der chinesische UN-Botschafter forderte die USA am Freitag anlässlich einer Dringlichkeitssitzung zu mehr Flexibilität im Umgang mit Nordkorea auf. Die UN-Botschafterin der USA erklärte hingegen, die von China und Russland vorgeschlagene Lockerung der Sanktionen würde Nordkorea für sein "schlechtes Verhalten" belohnen.

NORDKOREA

hat im vergangenen Jahr trotz internationaler Sanktionen sein Rüstungsprogramm weiter ausgebaut. Laut einem vertraulichen UN-Bericht wurden zwar keine Atomtests oder Starts von Interkontinentalraketen gemeldet, Pjöngjang habe aber "seine Fähigkeit zur Herstellung von spaltbarem Kernmaterial" weiterentwickelt.

USA/IRAN

Die USA werden die von Ex-Präsident Donald Trump wiedereingeführten Sanktionen gegen das zivile Atomprogramm des Iran aufheben. Das soll "technische Diskussionen" in der letzten Phase der Wiener Atomverhandlungen "erleichtern".

USA/RUSSLAND

Trotz neuer Truppenentsendungen nach Osteuropa inmitten des Ukraine-Konflikts haben die USA betont, keinen Krieg mit Russland anfangen zu wollen. Russland hat derweil nach Einschätzung von US-Geheimdiensten bereits 70 Prozent der für einen groß angelegten Einmarsch in die Ukraine benötigten Truppen an die Grenze verlegt. Invasion in das Nachbarland plant, ist demnach aber unklar. Der Kreml bestreitet jegliche Angriffspläne.

CHINA - KONJUNKTUR

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor ist im Januar auf 51,4 (Dezember: 53,1) Punkte gesunken, den niedrigsten Stand seit fünf Monaten, weil die Corona-Infektionen wieder zunahmen und die strengen Restriktionen die Verbraucherausgaben beeinträchtigten.

INDONESIEN - KONJUNKTUR

Das indonesische BIP lag im vierten Quartal 2021 5,0 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Prognosen hatte bei +4,9 Prozent gelegen. Im Jahresvergleich betrug das Wachstum 3,69 (Prognose: 3,61) Prozent

ARAMCO

Saudi-Arabien hat die Pläne für die Börsennotierung weiterer Aktien von Aramco, dem wertvollsten Ölunternehmen der Welt, wieder aufgenommen.

FORD

hat Berichte bestätigt, wonach das Unternehmen die Produktion in einigen seiner Werke ab nächster Woche zurückfahren wird. Reuters hatte unter Berufung auf eine Ford-Sprecherin berichtet, dass Ford die Produktion in acht seiner Fabriken in den USA, Mexiko und Kanada wegen Engpässen bei der Chipversorgung aussetzen oder reduzieren werde.

GLOBALWAFERS

will nach der gescheiterten Übernahme von Siltronic die für die Akquisition angedachten Finanzmittel für Betriebs- und Investitionsausgaben verwenden. Der taiwanische Halbleiterhersteller will bis 2024 insgesamt 100 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 3,6 Milliarden Dollar) investieren, einschließlich umfangreicher sogenannter Greenfield-Investitionen. Die neuen Produktionslinien sollen in der zweiten Jahreshälfte 2023 anlaufen und quartalsweise ausgebaut werden.

