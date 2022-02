DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

07 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

07 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 04 February 2022 it purchased a total of 270,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 70,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.2760 GBP1.0780 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2580 GBP1.0600 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2660 GBP1.0687

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 736,515,420 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 4,251 1.2720 XDUB 08:22:57 00025810578TRDU1 3,119 1.2720 XDUB 08:22:57 00025810579TRDU1 279 1.2700 XDUB 08:22:58 00025810580TRDU1 1,149 1.2700 XDUB 08:22:58 00025810581TRDU1 298 1.2700 XDUB 08:22:58 00025810582TRDU1 1,297 1.2700 XDUB 08:22:58 00025810583TRDU1 1,376 1.2700 XDUB 08:33:58 00025810809TRDU1 1,542 1.2700 XDUB 08:33:58 00025810810TRDU1 1,340 1.2700 XDUB 08:33:58 00025810811TRDU1 1,372 1.2700 XDUB 08:33:58 00025810812TRDU1 123 1.2700 XDUB 08:36:01 00025810846TRDU1 409 1.2700 XDUB 08:36:01 00025810848TRDU1 817 1.2700 XDUB 08:36:01 00025810850TRDU1 1,604 1.2720 XDUB 09:07:13 00025811551TRDU1 2,118 1.2720 XDUB 09:07:13 00025811552TRDU1 1,824 1.2720 XDUB 09:07:13 00025811553TRDU1 966 1.2720 XDUB 09:07:13 00025811554TRDU1 163 1.2740 XDUB 09:09:16 00025811615TRDU1 775 1.2740 XDUB 09:09:17 00025811616TRDU1 1 1.2740 XDUB 09:10:13 00025811743TRDU1 352 1.2740 XDUB 09:21:08 00025811909TRDU1 3,764 1.2740 XDUB 09:21:08 00025811910TRDU1 16 1.2740 XDUB 09:22:31 00025811943TRDU1 1,443 1.2740 XDUB 09:22:31 00025811944TRDU1 21 1.2700 XDUB 09:22:48 00025811947TRDU1 3,243 1.2700 XDUB 09:22:48 00025811948TRDU1 852 1.2700 XDUB 09:22:48 00025811949TRDU1 1,439 1.2700 XDUB 09:36:30 00025812098TRDU1 1,560 1.2700 XDUB 09:36:30 00025812099TRDU1 1,334 1.2720 XDUB 09:51:00 00025812254TRDU1 1,363 1.2720 XDUB 09:55:41 00025812321TRDU1 20 1.2720 XDUB 09:55:41 00025812322TRDU1 1,595 1.2720 XDUB 10:00:32 00025812351TRDU1 1,461 1.2720 XDUB 10:06:08 00025812401TRDU1 870 1.2720 XDUB 10:11:21 00025812448TRDU1 330 1.2720 XDUB 10:11:21 00025812449TRDU1 421 1.2720 XDUB 10:11:21 00025812450TRDU1 1,360 1.2720 XDUB 10:17:07 00025812589TRDU1 4,881 1.2760 XDUB 10:39:07 00025813362TRDU1 362 1.2740 XDUB 10:39:09 00025813363TRDU1 2,283 1.2740 XDUB 10:55:28 00025813880TRDU1 1,232 1.2740 XDUB 10:55:28 00025813881TRDU1 152 1.2740 XDUB 10:55:28 00025813882TRDU1 5,552 1.2740 XDUB 10:55:28 00025813883TRDU1 1,490 1.2660 XDUB 11:10:23 00025814609TRDU1 1,618 1.2620 XDUB 11:14:02 00025814970TRDU1 1,642 1.2620 XDUB 11:14:02 00025814971TRDU1 919 1.2620 XDUB 11:27:26 00025815777TRDU1 591 1.2620 XDUB 11:27:26 00025815778TRDU1 1,579 1.2620 XDUB 11:32:39 00025815927TRDU1 1,622 1.2620 XDUB 11:38:27 00025816031TRDU1 1,489 1.2620 XDUB 11:44:22 00025816082TRDU1 1,541 1.2620 XDUB 11:49:42 00025816178TRDU1 1,374 1.2620 XDUB 11:55:19 00025816335TRDU1 1,367 1.2620 XDUB 12:00:19 00025816427TRDU1 1,614 1.2620 XDUB 12:05:38 00025816452TRDU1 1,374 1.2620 XDUB 12:11:50 00025816521TRDU1 295 1.2600 XDUB 12:39:18 00025816732TRDU1 737 1.2660 XDUB 13:16:47 00025817208TRDU1 500 1.2660 XDUB 13:16:47 00025817209TRDU1 1,087 1.2660 XDUB 13:16:47 00025817210TRDU1 254 1.2660 XDUB 13:16:47 00025817211TRDU1 978 1.2660 XDUB 13:16:47 00025817212TRDU1 74 1.2660 XDUB 13:16:47 00025817213TRDU1 339 1.2660 XDUB 13:16:47 00025817214TRDU1 450 1.2660 XDUB 13:16:47 00025817215TRDU1 1,052 1.2660 XDUB 13:16:47 00025817216TRDU1 1,841 1.2660 XDUB 13:16:48 00025817217TRDU1 291 1.2660 XDUB 13:16:48 00025817218TRDU1 852 1.2660 XDUB 13:16:50 00025817219TRDU1 1,374 1.2660 XDUB 13:23:28 00025817357TRDU1 784 1.2660 XDUB 13:23:28 00025817358TRDU1 93 1.2660 XDUB 13:23:28 00025817359TRDU1 839 1.2660 XDUB 13:23:30 00025817360TRDU1 2,640 1.2660 XDUB 13:23:32 00025817365TRDU1 1,138 1.2660 XDUB 13:23:32 00025817366TRDU1 848 1.2660 XDUB 13:23:32 00025817367TRDU1 338 1.2660 XDUB 13:23:32 00025817368TRDU1 48 1.2660 XDUB 13:23:32 00025817369TRDU1 3,520 1.2660 XDUB 13:23:32 00025817370TRDU1 1,497 1.2640 XDUB 13:33:02 00025817666TRDU1 1,490 1.2640 XDUB 13:37:46 00025817742TRDU1 1,442 1.2640 XDUB 13:41:52 00025817783TRDU1 662 1.2580 XDUB 13:45:22 00025817873TRDU1 227 1.2580 XDUB 13:45:22 00025817874TRDU1 698 1.2580 XDUB 13:45:22 00025817875TRDU1 232 1.2580 XDUB 13:45:24 00025817876TRDU1 911 1.2580 XDUB 13:45:24 00025817877TRDU1 1,403 1.2580 XDUB 13:45:24 00025817878TRDU1 1,166 1.2620 XDUB 14:00:50 00025818219TRDU1 426 1.2620 XDUB 14:00:50 00025818220TRDU1 1,553 1.2620 XDUB 14:02:09 00025818250TRDU1 5 1.2620 XDUB 14:02:09 00025818251TRDU1 505 1.2600 XDUB 14:06:02 00025818352TRDU1 587 1.2600 XDUB 14:06:02 00025818353TRDU1 3,015 1.2600 XDUB 14:06:02 00025818354TRDU1 286 1.2580 XDUB 14:15:26 00025818545TRDU1 326 1.2580 XDUB 14:15:26 00025818546TRDU1 918 1.2580 XDUB 14:15:26 00025818547TRDU1 1,483 1.2580 XDUB 14:15:26 00025818548TRDU1 1,478 1.2620 XDUB 14:25:59 00025818684TRDU1 883 1.2620 XDUB 14:35:16 00025818849TRDU1 5,931 1.2620 XDUB 14:35:16 00025818850TRDU1 623 1.2620 XDUB 14:35:16 00025818851TRDU1 3,222 1.2620 XDUB 14:35:16 00025818852TRDU1 846 1.2680 XDUB 14:50:54 00025819113TRDU1 2,072 1.2680 XDUB 14:50:54 00025819114TRDU1 1,554 1.2680 XDUB 14:52:09 00025819176TRDU1 1,288 1.2640 XDUB 14:54:48 00025819398TRDU1 246 1.2640 XDUB 14:54:48 00025819399TRDU1 1,345 1.2640 XDUB 14:57:34 00025819448TRDU1 1,245 1.2680 XDUB 15:01:56 00025819526TRDU1 318 1.2680 XDUB 15:01:56 00025819527TRDU1 227 1.2640 XDUB 15:01:56 00025819528TRDU1 350 1.2640 XDUB 15:01:56 00025819529TRDU1 23 1.2660 XDUB 15:09:54 00025819704TRDU1 45 1.2660 XDUB 15:09:54 00025819705TRDU1 9 1.2660 XDUB 15:09:54 00025819706TRDU1 993 1.2660 XDUB 15:09:58 00025819710TRDU1 195 1.2660 XDUB 15:09:58 00025819711TRDU1 350 1.2660 XDUB 15:15:53 00025819796TRDU1 512 1.2660 XDUB 15:15:53 00025819797TRDU1 374 1.2660 XDUB 15:24:04 00025820087TRDU1 2,024 1.2660 XDUB 15:39:15 00025820886TRDU1 1,176 1.2660 XDUB 15:39:20 00025820887TRDU1 276 1.2660 XDUB 15:39:20 00025820888TRDU1 66 1.2660 XDUB 15:39:20 00025820889TRDU1 643 1.2660 XDUB 15:39:20 00025820890TRDU1 719 1.2660 XDUB 15:39:20 00025820891TRDU1 17,472 1.2660 XDUB 15:39:24 00025820892TRDU1 1,465 1.2620 XDUB 15:39:42 00025820907TRDU1 1,497 1.2640 XDUB 15:49:54 00025821208TRDU1 52 1.2640 XDUB 15:52:28 00025821285TRDU1 1,289 1.2640 XDUB 15:52:28 00025821286TRDU1 838 1.2640 XDUB 15:54:47 00025821375TRDU1 15 1.2640 XDUB 15:54:47 00025821376TRDU1 508 1.2640 XDUB 15:54:47 00025821377TRDU1 602 1.2640 XDUB 15:57:19 00025821392TRDU1 815 1.2640 XDUB 15:57:19 00025821393TRDU1 1,369 1.2640 XDUB 15:59:32 00025821427TRDU1 128 1.2640 XDUB 16:02:08 00025821467TRDU1 1,371 1.2640 XDUB 16:02:08 00025821468TRDU1 461 1.2600 XDUB 16:02:08 00025821469TRDU1 701 1.2600 XDUB 16:02:08 00025821471TRDU1 1,036 1.2600 XDUB 16:02:08 00025821472TRDU1 2,183 1.2600 XDUB 16:02:08 00025821473TRDU1 248 1.2600 XDUB 16:02:08 00025821474TRDU1 848 1.2600 XDUB 16:02:08 00025821475TRDU1 195 1.2600 XDUB 16:02:08 00025821476TRDU1 72 1.2600 XDUB 16:02:08 00025821477TRDU1 592 1.2600 XDUB 16:02:08 00025821478TRDU1 609 1.2620 XDUB 16:14:18 00025821888TRDU1 788 1.2620 XDUB 16:14:18 00025821889TRDU1 1,225 1.2640 XDUB 16:16:08 00025821988TRDU1 293 1.2640 XDUB 16:16:08 00025821989TRDU1 192 1.2640 XDUB 16:17:29 00025822022TRDU1 1,363 1.2640 XDUB 16:17:29 00025822023TRDU1 736 1.2640 XDUB 16:19:09 00025822062TRDU1 889 1.2640 XDUB 16:19:09 00025822063TRDU1 305 1.2580 XDUB 16:20:09 00025822089TRDU1 603 1.2580 XDUB 16:20:09 00025822090TRDU1 235 1.2580 XDUB 16:20:51 00025822138TRDU1 119 1.2580 XDUB 16:20:51 00025822139TRDU1 743 1.2580 XDUB 16:20:51 00025822140TRDU1 1,525 1.2580 XDUB 16:20:53 00025822141TRDU1 2,352 1.2580 XDUB 16:21:02 00025822150TRDU1 30 1.2580 XDUB 16:21:02 00025822151TRDU1 93 1.2580 XDUB 16:21:02 00025822152TRDU1 695 1.2580 XDUB 16:21:02 00025822153TRDU1 759 1.2580 XDUB 16:21:37 00025822261TRDU1 55 1.2580 XDUB 16:22:39 00025822316TRDU1 110 1.2580 XDUB 16:22:39 00025822317TRDU1 1,235 1.2580 XDUB 16:22:39 00025822318TRDU1 39 1.2580 XDUB 16:23:34 00025822351TRDU1 161 1.2580 XDUB 16:24:12 00025822372TRDU1 992 1.2600 XDUB 16:25:19 00025822401TRDU1 1,232 1.2600 XDUB 16:25:19 00025822402TRDU1 628 1.2600 XDUB 16:25:19 00025822403TRDU1 920 1.2600 XDUB 16:25:19 00025822404TRDU1 131 1.2600 XDUB 16:25:19 00025822405TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,720 1.07 XLON 08:22:58 00025810584TRDU1 193 1.07 XLON 08:22:58 00025810585TRDU1 1,107 1.07 XLON 08:22:58 00025810586TRDU1 793 1.07 XLON 08:22:58 00025810587TRDU1 1,982 1.068 XLON 08:36:01 00025810844TRDU1 60 1.068 XLON 08:36:01 00025810845TRDU1 444 1.068 XLON 08:36:01 00025810847TRDU1 1,470 1.068 XLON 08:36:01 00025810849TRDU1 2,212 1.074 XLON 09:21:24 00025811930TRDU1 500 1.072 XLON 09:27:55 00025812017TRDU1 1,621 1.072 XLON 09:27:55 00025812018TRDU1 432 1.072 XLON 09:45:57 00025812201TRDU1 599 1.072 XLON 09:45:57 00025812202TRDU1 549 1.072 XLON 09:55:02 00025812315TRDU1 1,439 1.072 XLON 10:00:02 00025812349TRDU1 643 1.074 XLON 10:16:16 00025812582TRDU1 770 1.078 XLON 10:39:25 00025813373TRDU1 797 1.078 XLON 10:39:25 00025813374TRDU1 2,273 1.078 XLON 10:39:25 00025813375TRDU1 465 1.076 XLON 10:54:00 00025813856TRDU1 610 1.076 XLON 10:54:02 00025813857TRDU1 2,952 1.076 XLON 10:54:02 00025813858TRDU1 262 1.074 XLON 10:55:28 00025813884TRDU1 1,697 1.074 XLON 10:55:29 00025813885TRDU1 1,001 1.064 XLON 11:55:54 00025816338TRDU1 806 1.064 XLON 11:56:02 00025816341TRDU1 1,992 1.068 XLON 12:48:09 00025816868TRDU1 2,340 1.068 XLON 12:48:09 00025816869TRDU1 2,107 1.068 XLON 13:00:27 00025817085TRDU1 2,273 1.07 XLON 13:22:58 00025817355TRDU1 1,360 1.068 XLON 13:23:32 00025817361TRDU1 913 1.068 XLON 13:23:32 00025817362TRDU1 600 1.068 XLON 13:23:32 00025817363TRDU1 1,622 1.068 XLON 13:23:32 00025817364TRDU1 763 1.064 XLON 14:14:02 00025818530TRDU1 1,143 1.064 XLON 14:14:02 00025818531TRDU1 2,344 1.066 XLON 14:35:17 00025818853TRDU1 1,972 1.066 XLON 14:35:17 00025818854TRDU1 1,713 1.066 XLON 14:35:17 00025818855TRDU1 435 1.066 XLON 14:35:17 00025818856TRDU1 2,592 1.066 XLON 14:53:33 00025819302TRDU1 641 1.068 XLON 15:09:04 00025819656TRDU1 1,508 1.068 XLON 15:09:04 00025819657TRDU1 2,589 1.068 XLON 15:39:10 00025820882TRDU1 1,206 1.068 XLON 15:39:15 00025820885TRDU1 1,427 1.068 XLON 15:39:40 00025820904TRDU1 551 1.068 XLON 15:39:40 00025820905TRDU1 1,940 1.068 XLON 15:39:40 00025820906TRDU1 2,091 1.064 XLON 16:02:08 00025821470TRDU1 1,759 1.06 XLON 16:09:44 00025821614TRDU1 622 1.062 XLON 16:14:57 00025821919TRDU1 1,573 1.062 XLON 16:17:51 00025822027TRDU1 1,660 1.062 XLON 16:22:44 00025822323TRDU1 604 1.062 XLON 16:23:35 00025822352TRDU1 263 1.062 XLON 16:24:12 00025822373TRDU1

ISIN: IE00BWY4ZF18
LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83

