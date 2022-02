TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach einer einwöchigen Börsenpause sind Chinas Aktienmärkte zum Wochenstart mit soliden Gewinnen zurückgekehrt. Die Handelsplätze in China waren wegen des Neujahrsfestes zuletzt geschlossen. Die übrigen Börsen in der Region Asien/Pazifik zeigten sich zum Wochenstart überwiegend im Minus.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor 0,7 Prozent auf 27 248 Punkte. In China zog der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um 1,5 Prozent auf 4634 Punkte an. Für den Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es im späten Handel um 0,1 Prozent auf 24 534 Punkte nach unten. Der australische S&P/ASX 200 schloss 0,1 Prozent niedriger bei 7110 Punkten.

Chinesische Aktien hatten den schlechtesten Januar seit Jahren verzeichnet. Konjunktursorgen und die Schuldenprobleme des Immobiliensektors hatten geldpolitische Lockerungen Pekings überwogen./edh/jha/

JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0