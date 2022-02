Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt für die neue Handelswoche ab. Etwas stabilisiert dürfte der DAX-1,75% am Montag nach der schwachen Vorwoche in den Handel starten. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise rund 0,6 höher bei 15.185 Punkte taxiert. Ein erneuter Test der runden Marke von 15.000 Punkten scheint damit zunächst abgewendet, nachdem den Technologiewerten ...

