FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PIVOTAL SYSTEMS CDI/1:1 Q2T AU0000013468
AB/FROM ONWARDS 07.02.2022 09:06 CET
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PIVOTAL SYSTEMS CDI/1:1 Q2T AU0000013468
AB/FROM ONWARDS 07.02.2022 09:06 CET
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